Тихонов раскритиковал предложение Майгурова пригласить Большунова в биатлон
- РИА Новости
«Было бы интересно, если бы Майгуров за всё это время хотя бы одно разумное предложение сделал. Он эту идею из пальца высосал, что ли?» — цитирует Тихонова Sport24.
По его словам, в работе Майгурова после окончания спортивной карьеры не было ни одного положительного фактора.
«Когда-то я основал экспериментальную группу, все поняли, что я создаю конкуренцию. Поэтому моим спортсменам сказали: «Будете писать Тихонова тренером — мы вас никуда не возьмём». Ради ребят я закончил с тренерской карьерой и ушёл», — добавил Тихонов.
Напомним, что Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в разделке и командном спринте соответственно.
Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о возможном переходе Большунова в эту дисциплину.