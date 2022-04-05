Тихонов раскритиковал предложение Майгурова пригласить Большунова в биатлон

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал предложение президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова пригласить трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.
Тихонов раскритиковал предложение Майгурова пригласить Большунова в биатлон
  • РИА Новости

«Было бы интересно, если бы Майгуров за всё это время хотя бы одно разумное предложение сделал. Он эту идею из пальца высосал, что ли?» — цитирует Тихонова Sport24.

По его словам, в работе Майгурова после окончания спортивной карьеры не было ни одного положительного фактора.

«Когда-то я основал экспериментальную группу, все поняли, что я создаю конкуренцию. Поэтому моим спортсменам сказали: «Будете писать Тихонова тренером — мы вас никуда не возьмём». Ради ребят я закончил с тренерской карьерой и ушёл», — добавил Тихонов.

Напомним, что Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в разделке и командном спринте соответственно.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о возможном переходе Большунова в эту дисциплину.

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