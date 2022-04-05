Ярошенко прокомментировал возможный переход Большунова в биатлон

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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о возможном переходе трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.
Ярошенко прокомментировал возможный переход Большунова в биатлон
  • РИА Новости

«Большунов в биатлоне? Почему бы и нет. Представить можно, но рассчитывать, что он начнёт всех побеждать, я бы не стал», — цитирует Ярошенко «Чемпионат».

По его словам, чтобы показать какой-то результат в биатлоне, лыжнику потребуется несколько лет из-за другой техники и специфики спорта.

«Он популярный человек — в лыжах он номер один. Зачем Александру уходить в биатлон на пике славы? Быть там средним спортсменом? Сразу же лидером в этом спорте он не станет — там мощная конкуренция», — добавил Ярошенко.

Напомним, что 25-летний лыжник на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в разделке и командном спринте соответственно.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход Большунова в биатлон.

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