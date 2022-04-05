Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал в прокуратуру Парижа заявление о возбуждении уголовного дела в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Заявление было подано 17 ноября 2021 года, сообщает The New York Times. Отмечается, что Платини обвиняет Инфантино в активной торговле влиянием.

Напомним, что Инфантино 26 февраля 2016 года был избран президентом ФИФА, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных, а 5 июня 2019 года был переизбран на второй срок.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался об отстранении от участия в соревнованиях российских клубов и сборных, а также о президенте ФИФА Джанни Инфантино.