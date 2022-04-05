В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе Лоськова и Пашинина из тренерского штаба

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В московском «Локомотиве» выступили с заявлением по поводу информации о выводе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба.
В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе Лоськова и Пашинина из тренерского штаба
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«Информация о том, что Марвина Комппера беспокоила близость лидеров к российским тренерам, — абсолютная выдумка и чья-то фантазия. У игроков хорошие рабочие отношения с Комппером, Лоськовым и Пашининым, которые продолжают работать в структуре клубе», — говорится в заявлении «Локомотива».

Ранее сообщалось, что исполнявший обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов и его помощник Олег Пашинин приняли решение покинуть тренерский штаб команды.

«Локомотив» (37 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в чемпионате «Зенит» (49).

Ранее сообщалось, что Ларс Корнетка покинул пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива».

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