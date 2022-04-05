Корнетка ушёл с поста руководителя по спорту и развитию «Локомотива»

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В пресс-службе московского «Локомотива» сообщили, что Ларс Корнетка покинул пост руководителя по спорту и развитию столичного клуба.
Корнетка ушёл с поста руководителя по спорту и развитию «Локомотива»
  • РИА Новости

«Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, её принципы остаются неизменны», — сообщает пресс-служба железнодорожников.

Вместе с тем «Локомотив» поблагодарил Корнетку за работу по реализации спортивной стратегии команды. Отмечается, что 44-летний немецкий специалист внёс внушительный вклад в развитие клуба.

«Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации «Локомотива» к текущим условиям», — говорится в сообщении.

«Локомотив» (37 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в чемпионате «Зенит» (49).

Корнетка пришёл в «Локомотив» осенью 2021 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост наставника команды.

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