Корнетка ушёл с поста руководителя по спорту и развитию «Локомотива»
- РИА Новости
«Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, её принципы остаются неизменны», — сообщает пресс-служба железнодорожников.
Вместе с тем «Локомотив» поблагодарил Корнетку за работу по реализации спортивной стратегии команды. Отмечается, что 44-летний немецкий специалист внёс внушительный вклад в развитие клуба.
«Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации «Локомотива» к текущим условиям», — говорится в сообщении.
«Локомотив» (37 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в чемпионате «Зенит» (49).
Корнетка пришёл в «Локомотив» осенью 2021 года.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Заура Хапова на пост наставника команды.