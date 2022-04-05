Петржела заявил, что «Зенит» не упустит чемпионство в РПЛ

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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что клуб не упустит победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на потери очков после зимней паузы.
Петржела заявил, что «Зенит» не упустит чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Моё мнение не поменялось: «Зенит» точно станет чемпионом, несмотря на две потери очков. У «Зенита» лучшая команда и лучшие игроки в России, поэтому не может быть по-другому. У «Динамо» молодая команда, но для меня всё равно всё ясно. Я не верю в то, что «Зенит» может упустить чемпионство», — цитирует Петржелу ТАСС.

Напомним, что после зимнего перерыва «Зенит» сыграл вничью на выезде с «Сочи» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1). На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков после 23 матчей. На второй позиции — московское «Динамо» с 46 очками. Третий — столичный ЦСКА (43 очка).

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему болеет за петербургский футбольный клуб «Зенит».

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