Тренер по фигурному катанию Мишин: не болеть за «Зенит» в Петербурге — просто дурной тон
- РИА Новости
«Не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это просто дурной тон. Это то же самое, что не любить реку Неву», — сказал Мишин в эфире «Радио Зенит».
По его словам, он недавно с внуком посетил игру «Зенита» и назвал происходящее на поле изумительным зрелищем. Тренер также сравнил выступающих футболистов с артистами.
«Мне кажется, даже если человек не болеет за какую-то команду, на таком стадионе, как наш «Зенит Арена», посмотреть сверху на всё это зрелище вообще захватывает дух», — добавил специалист.
«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу после 23 туров, набрав 49 очков.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев предположил, кто мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.