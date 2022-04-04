Тренер по фигурному катанию Мишин: не болеть за «Зенит» в Петербурге — просто дурной тон 

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему болеет за петербургский футбольный клуб «Зенит».
Тренер по фигурному катанию Мишин: не болеть за «Зенит» в Петербурге — просто дурной тон 
  • РИА Новости

«Не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это просто дурной тон. Это то же самое, что не любить реку Неву», — сказал Мишин в эфире «Радио Зенит».

По его словам, он недавно с внуком посетил игру «Зенита» и назвал происходящее на поле изумительным зрелищем. Тренер также сравнил выступающих футболистов с артистами.

«Мне кажется, даже если человек не болеет за какую-то команду, на таком стадионе, как наш «Зенит Арена», посмотреть сверху на всё это зрелище вообще захватывает дух», — добавил специалист.

«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу после 23 туров, набрав 49 очков.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев предположил, кто мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.

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