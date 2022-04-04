Канищев рассказал, кто мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о том, кто смог бы сменить Сергея Семака, контракт которого истекает в конце сезона, на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.
Канищев рассказал, кто мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»
  • РИА Новости

«Семака у руля «Зенита» смог бы сменить только хороший иностранный тренер, что, вероятно, и предполагалось сделать в «Зените». Но сейчас сделать такую рокировку нереально», — цитирует Канищева «Спорт день за днём».

Он также отметил, что среди отечественных тренеров нет никого, кто бы соответствовал уровню «Зенита».

«Кержакову надо мясом ещё обрасти, Федотов — не вариант, это тренер для «Сочи» и не более. Карпин — нет, Слуцкий — точно нет. В этом плане Семаку повезло», — добавил Канищев.

По итогам 23-го тура чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков), ЦСКА — на третьей (43 очка).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Сочи» (0:0).

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