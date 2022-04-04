Мостовой: разговоры о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита» надо забыть

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Сочи» (0:0).
Мостовой: разговоры о «Сочи» как о фарм-клубе «Зенита» надо забыть
  • РИА Новости

«Сочи» — молодцы! Разговоры о том, что это фарм-клуб «Зенита», надо забыть. Вчера и «Зенит», и ЦСКА потеряли очки. «Динамо», в принципе, тоже должно было потерять, пенальти, конечно, спорный был», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что «Зенит», «Динамо» и ЦСКА будут до конца бороться за чемпионство России, создавая интригу.

Напомним, что «Зенит» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ — 0:0. «Зенит» (49 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» находится на второй позиции (46 очков). ЦСКА — третий (43 очка).

Ранее Анатолий Бышовец прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

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