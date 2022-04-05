Тудегешева заявила, что не будет сотрудничать с руководством Федерации сноуборда России 

Двукратная чемпионка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева рассказала, что не планирует сотрудничать с переизбранным руководством Федерации сноуборда России (ФСР).

«Посмотрим, буду ли участвовать в выборах в дальнейшем, надо всё проанализировать. Я предложила выходы, решения проблем в своей программе, альтернативный путь развития, привлечения спонсоров. Он не сработал: не было интереса, выбор был сделан в сторону стабильности», — цитирует Тудегешева ТАСС.

Она выразила уверенность, что российские спортсмены в ближайшее время будут терять в результативности. Тудегешева выразила сожаление, что ей не удалось убедить членов ФСР принять её программу развития сноуборда в России.

«В федерации работать сейчас не собираюсь, знаю, что мои проекты не будут реализованы», — заключила Тудегешева.

Напомним, что 4 апреля в Сочи по итогам голосования на отчётно-выборной конференции ФСР Денис Тихомиров был переизбран большинством голосов на пост главы организации.

Ранее президент ФСР Денис Тихомиров рассказал о будущем спортивной карьеры двукратного олимпийского чемпиона Виктора Уайлда.