Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала КМ по лыжным гонкам в Тюмени

Директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Елена Брохес сообщила, что Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

«Документы, которые мы подписывали, не предполагали никаких компенсаций. С нашей стороны мы не понесли практически никаких затрат. У нас есть соглашение о расторжении контракта на проведение Кубка мира, претензий с нашей стороны нет», — цитирует Брохес ТАСС.

Напомним, что финал Кубка мира должен был состояться в Тюмени с 18 по 20 марта, но был отменён в связи с ситуацией на Украине. Международная федерация лыжного спорта не нашла замену отменённому этапу, сезон был завершён досрочно 13 марта в Фалуне.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, что наложенные на российских спортсменов санкции были ожидаемы.