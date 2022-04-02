Вяльбе: санкции против российского спорта были предсказуемы

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что наложенные на российских спортсменов санкции были ожидаемы.
Вяльбе: санкции против российского спорта были предсказуемы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

 «В начале всей этой ситуации мы были на эмоциях, а потом, посмотрев, что происходит дальше, я могу сказать, что санкции были предсказуемы. Думаю, это всё равно бы случилось», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По словам специалиста, если санкции и отстранения продолжатся, то российский спорт, вне зависимости от вида, начнёт шагать в обратную сторону.

«Сейчас мир всё-таки связан крепко с интернетом, поэтому всё придет к людям гораздо раньше. Хочется, чтобы все открыли глаза. Хотя, с другой стороны, с многих людей сняты маски», — добавила Вяльбе.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе откровенно высказалась о звёздной болезни олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

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