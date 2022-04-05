Куба сняла запрет на профессиональный бокс спустя 60 лет

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Президент Боксёрской федерации Кубы (BFC) Альберто Пуч сообщил, что в страну возвращается профессиональный бокс.
Куба сняла запрет на профессиональный бокс спустя 60 лет
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«Руководство BFC заключило соглашение с Golden Ring Promotions о сотрудничестве. На Кубу возвращается профессиональный бокс», — сообщает Record.

BFC отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс в стране. Он действовал с 1962 года.

Golden Ring проведёт боксёрское шоу 20 мая в Агуаскальентесе (Мексика). В соревнованиях примут участие кубинцы Хулио Сесар Ла Крус, Арлен Лопес, Рониэль Иглесиас и Энди Крус. Все боксёры являются олимпийскими чемпионами.

Ранее сообщалось, что Артур Батыргазиев может провести несколько боёв в США в 2022 году.

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