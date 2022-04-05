Батыргазиев может провести несколько боёв в США в 2022 году

Эдуард Кравцов, тренер олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева, сообщил, что его подопечный может провести несколько поединков в США в 2022 году.

«Из России мы пока не выезжаем. Но Альберту делается рабочая виза. Если она будет готова, то планируем организовать пару его боёв в США, возможно, уже и в этом году», — цитирует Кравцова ТАСС.

По словам тренера, 23-летний боксёр поменял весовую категорию. Батыргазиев перешёл в лёгкий вес (61,2 кг).

«Это одна из основных сейчас раскрученных в мире категорий, где очень много проспектов: Василий Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес, Девин Хейни», — сказал Кравцов.

Вместе с тем он затруднился назвать необходимое количество боёв до титульного поединка Батыргазиева.

«Во-первых, надо понимать, что будет происходить с санкциями. А во-вторых, на адаптацию в новом весе ему потребуется как минимум около года», — заключил он.

Батыргазиев 3 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге. Российский боксёр победил азербайджанца Гайбатуллу Гаджиалиева в Москве. Бой прошёл на арене «Крылья Советов», продлился все десять раундов и завершился в пользу Батыргазиева единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Усик уехал с Украины для подготовки к бою с Джошуа.