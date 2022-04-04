Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешёл в шведский АИК 

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о приостановке контракта с нападающим Джорданом Ларссоном и его переходе в стокгольмский АИК.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение с 24-летним игроком приостановлено до лета.

Шведский форвард присоединился к «Спартаку» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В этом сезоне на его счету 23 игры, два гола и два ассиста. Контракт Ларссона с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что от ухода Ларссона красно-белые не развалятся.