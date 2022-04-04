Быков — об отставке Хартли из «Авангарда»: жалко, когда такие тренеры уходят

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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал уход канадского специалиста Боба Хартли из омского «Авангарда».
Быков — об отставке Хартли из «Авангарда»: жалко, когда такие тренеры уходят
  • РИА Новости

«С одной стороны, это приобретение, потому что кто-то всё равно займёт его место. Но, с другой стороны, это, конечно, великолепный специалист. Всегда жалко, когда такие тренеры уходят. Здесь ничего не поделаешь. Он много чего сделал для нашего хоккея, для «Авангарда». Поэтому можно его просто поблагодарить, пожелать всего наилучшего», — цитирует Быкова Metaratings.

Он также добавил, что необходимо уважать решение Хартли, каким бы оно ни было.

4 апреля Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда», который он возглавлял с 2018 года. Под его руководством команда в 2021 году стала обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2021/22 «Авангард» проиграл четвертьфинальную серию плей-офф КХЛ магнитогорскому «Металлургу» (3:4) и прекратил борьбу за трофей. В решающей седьмой встрече подопечные Хартли потерпели поражение со счётом 0:4.

Ранее Хартли рассказал, что его отговаривали от работы в омском «Авангарде».

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