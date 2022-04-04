Тихомиров переизбран на должность президента Федерации сноуборда России

Действующий президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров переизбран на пост главы организации по решению большинства голосов на отчётно-выборочной конференции.

«Буду стараться работать честно на благо российского сноуборда», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Напомним, что основным соперником действующего президента являлась двукратная чемпионка мира в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева.

Тихомиров инициировал создание Федерации сноуборда России в апреле 2014 года и возглавил организацию.

Ранее Илья Баскаков завоевал золотую медаль на чемпионате России 2022 года по сноуборду в дисциплине биг-эйр.