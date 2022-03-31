Сноубордисты Баскаков и Степанова стали чемпионами России в биг-эйре

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Илья Баскаков завоевал золотую медаль на чемпионате России 2022 года по сноуборду в дисциплине биг-эйр.
Сноубордисты Баскаков и Степанова стали чемпионами России в биг-эйре
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Баскаков в финале набрал 184,3 балла. Серебряную награду выиграл Ярослав Ленчевский (177,0). Михаил Матвеев (168,3) завоевал бронзовую медаль.

У женщин первое место заняла Есения Степанова (179,0). Второе — Варвара Романова (173,8), третье — Тианина Антясова (155,3).

Соревнования проходят в Челябинской области.

Ранее сообщалось, что Антясова завоевала золотую медаль в слоупстайле на ЧР по сноуборду.  

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