Сноубордисты Баскаков и Степанова стали чемпионами России в биг-эйре
- РИА Новости
- © Артур Лебедев
Баскаков в финале набрал 184,3 балла. Серебряную награду выиграл Ярослав Ленчевский (177,0). Михаил Матвеев (168,3) завоевал бронзовую медаль.
У женщин первое место заняла Есения Степанова (179,0). Второе — Варвара Романова (173,8), третье — Тианина Антясова (155,3).
Соревнования проходят в Челябинской области.
Ранее сообщалось, что Антясова завоевала золотую медаль в слоупстайле на ЧР по сноуборду.