Малафеев: в налоге на легионеров есть смысл

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал возможность введения налога на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В налоге на легионеров есть смысл. Наши клубы будут отбирать игроков высокого уровня, чтобы они не занимали чужие места и делали российский футбол сильнее», — приводит слова Малафеева Sport24.

По его словам, только с легионерами высокого уровня российские клубы смогут добиться успехов в еврокубках.

Напомним, что с сезона-2022/23 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал возможное введение налога на легионеров в российском футболе.