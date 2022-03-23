Дюков — о налоге на легионеров: введение этой меры будет неправильным и преждевременным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможное введение налога на легионеров в российском футболе.

«Первоначально такая договорённость была с Министерством спорта, однако в данной ситуации мы считаем, что введение этой меры будет неправильным, преждевременным. Решение по этой мере если и будет принято, то после стабилизации финансово-экономической ситуации», — цитирует Дюкова Sports.ru.

По его словам, введение налога на легионеров — это одна из мер для создания соответствующего фонда, сформированного из этих налоговых отчислений. Задачей фонда будет поощрение клубов, которые используют молодых российских игроков в возрасте до 23 лет.

«Мы исходим из того, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, будет носить краткосрочный характер, а нам тем не менее нужно думать о долгосрочных перспективах и принимать стратегические решения», — добавил Дюков.

Напомним, что в настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что будет изменён лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.