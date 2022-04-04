Черчесов оценил положение «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал успех команды в сохранении лидирующей позиции в таблице чемпионата Венгрии по футболу.
Черчесов оценил положение «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии
  • РИА Новости

«Позитивный момент — то, что у нас осталось семь очков отрыва от «Академии Пушкаша» и восемь — от «Кишварда». Нужно, конечно, отдать должное «Академии Пушкаша» — клуб провёл достойную игру, уйдя от поражения с 0:2», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, первые официальные встречи после паузы на сборные часто получаются сложными.

«Поговорили с проектировщиками, работающими над определённой перепланировкой базы, что позволит в скором будущем усилить эффективность всего тренировочного процесса», — добавил Черчесов.

3 апреля лидер чемпионата «Ференцварош» (53) сыграл вничью (2:2) в гостевом матче 26-го тура чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша» (46), располагающейся на втором месте национального первенства и отстающей от лидера на семь очков.

Напомним, что Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года, до этого он тренировал сборную России.

Ранее болельщики венгерского клуба выступили против увольнения Черчесова из-за ситуации на Украине.

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