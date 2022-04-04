Турышев прекратит работу со сборной России по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев принял решение оставить свой пост в национальной команде.

«Так сложились обстоятельства. Хочу побыть с семьёй», — цитирует Турышева «Чемпионат».

Отмечается, что специалист хочет сосредоточиться на работе со сборной ХМАО-Югры.

Напомним, что 36-летний тренер помогал в сезоне-2021/22 немецкому специалисту Маркусу Крамеру, который в следующем сезоне может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам.

Ранее Крамер прокомментировал решение Елены Вяльбе вновь баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).