Турышев прекратит работу со сборной России по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Так сложились обстоятельства. Хочу побыть с семьёй», — цитирует Турышева «Чемпионат».
Отмечается, что специалист хочет сосредоточиться на работе со сборной ХМАО-Югры.
Напомним, что 36-летний тренер помогал в сезоне-2021/22 немецкому специалисту Маркусу Крамеру, который в следующем сезоне может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам.
Ранее Крамер прокомментировал решение Елены Вяльбе вновь баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).