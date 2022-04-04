Мостовой: Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал заинтересованность испанского клуба «Валенсия» в полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Баринове.
Мостовой: Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии»
  • Gettyimages.ru

«Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии». Она уже давно не та, которая была при мне. По уровню он «Валенсии» подходит. Но трансфер иностранца в центральную зону — для испанского клуба всегда риск», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 144 матча, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов мог перейти в зимнее трансферное окно в испанскую «Валенсию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить