Мостовой: Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал заинтересованность испанского клуба «Валенсия» в полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Баринове.

«Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии». Она уже давно не та, которая была при мне. По уровню он «Валенсии» подходит. Но трансфер иностранца в центральную зону — для испанского клуба всегда риск», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 144 матча, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов мог перейти в зимнее трансферное окно в испанскую «Валенсию».