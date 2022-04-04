Наумов: Баринов в самом расцвете сил, он заиграет в «Валенсии»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов мог перейти в зимнее трансферное окно в испанскую «Валенсию».

«Для Баринова переход в европейский клуб — это отличный вариант. Если ему предложат хорошую работу, то почему нет? Время уже подошло, он в самом расцвете сил. Пора ехать в Европу и пробовать там свои силы», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что Баринову подойдёт АПЛ или Бундеслига. По мнению Наумова, «Валенсия» — тоже неплохой вариант. Он добавил, что у Баринова бойцовский характер, который поможет ему в преодолении трудностей.

По информации «Чемпионата», в зимнее трансферное окно футболистом интересовалась «Валенсия». Ранее об этом сообщил сам Баринов. При этом он не назвал клуб, заявив, что это не «Реал» и не «Барселона».

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива».