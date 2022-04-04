Конте высказался об игре «Тоттенхэма» в последних матчах

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал об игре команды после разгромной победы над «Ньюкаслом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) (5:1).
Конте высказался об игре «Тоттенхэма» в последних матчах
  • Legion-Media

«Я нашел тех футболистов, которые с уважением ко мне относятся. Думаю, они отдают мне должное за мои прошлые тренерские успехи, но теперь они понимают, что это правильный путь, и они доверяют мне, а я доверяю им», — цитирует Конте Sky Sports.

По его мнению, команды, которые сейчас участвуют в чемпионской гонке, хорошо им знакомы.

«Не забывайте, что «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» проводят фантастический сезон. Эта лига очень сложная, и я счастлив, потому что тяжёлая работа окупается», — добавил Конте.

Напомним, что 3 апреля подопечные Конте в рамках 31-го тура чемпионата Англии разгромно обыграли «Ньюкасл» (5:1). «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в таблице АПЛ, набрав 54 очка. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити» (73).

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