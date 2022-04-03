Гол Чалханоглу принёс победу «Интеру» в матче Серии А с «Ювентусом»

«Интер» на выезде переиграл с минимальным счётом «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Ювентус», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Победный мяч забил с пенальти в концовке первого тайма Хакан Чалханоглу (45-я минута).

«Интер» (63 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (59) идёт на четвёртой строчке. Лидирует в чемпионате «Милан» (66).

Ранее сообщалось, что пас Алексея Миранчука не помог «Аталанте» обыграть «Наполи».