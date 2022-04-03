Пас Миранчука не помог «Аталанте» обыграть «Наполи»
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Игра, которая прошла в Бергамо, завершилась со счётом 3:1 в пользу клуба из Неаполя.
В составе «Аталанты» мяч забил Мартен де Рон (58-я минута). Голевой пас сделал Алексей Миранчук. У «Наполи» отличились Лоренцо Инсинье (14-я минута), Маттео Политано (37-я), Элиф Элмас (81-я минута).
«Аталанта» (51 очко) занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (66 очков) располагается на второй строчке. «Милан» (66 очков) по дополнительным показателям лидирует в чемпионате.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 30-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Метцем».