Нобоа: легионеры «Сочи» не собираются покидать российский клуб

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что не намерен уходить из российского клуба.

«Мы чувствуем себя здесь как дома, нам комфортно. Спортивный директор разговаривал с нами, спрашивал, хотим ли мы уйти. Ситуация у нас спокойная, нам здесь хорошо, поэтому и остаёмся», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Он выразил уверенность в том, что все легионеры «Сочи» останутся в команде.

«Я не думаю, что кто-то хочет уйти. Я разговаривал со всеми — никто не хочет уходить», — добавил 36-летний хавбек.

«Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Черноморская команда (39 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» (49 очков) лидирует в РПЛ.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» в матче с «Сочи» плохо сыграл в атаке.