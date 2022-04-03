Нобоа: легионеры «Сочи» не собираются покидать российский клуб

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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что не намерен уходить из российского клуба.
Нобоа: легионеры «Сочи» не собираются покидать российский клуб
  • РИА Новости

«Мы чувствуем себя здесь как дома, нам комфортно. Спортивный директор разговаривал с нами, спрашивал, хотим ли мы уйти. Ситуация у нас спокойная, нам здесь хорошо, поэтому и остаёмся», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Он выразил уверенность в том, что все легионеры «Сочи» останутся в команде.

«Я не думаю, что кто-то хочет уйти. Я разговаривал со всеми — никто не хочет уходить», — добавил 36-летний хавбек.

«Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). Черноморская команда (39 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» (49 очков) лидирует в РПЛ.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» в матче с «Сочи» плохо сыграл в атаке.

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