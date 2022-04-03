«Ференцварош» сыграл вничью с «Академией Пушкаша» в чемпионате Венгрии по футболу
- Legion-Media
Встреча, которая прошла в Фельчуте, завершилась со счётом 2:2.
В составе «Ференцвароша» мячи забили Андерсон Эсити (18-я минута) и Райан Ммаэ (49-я). У «Академии Пушкаша» отличились Либор Козак (52-я минута) и Патрицио Стронати (56-я).
Команда Станислава Черчесова (53 очка) лидирует в турнирной таблице. «Академия Пушкаша» (46 очков) располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова из-за ситуации на Украине.