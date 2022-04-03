«Ференцварош» сыграл вничью с «Академией Пушкаша» в чемпионате Венгрии по футболу

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«Ференцварош» и «Академия Пушкаша» не смогли выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата Венгрии по футболу.
«Ференцварош» сыграл вничью с «Академией Пушкаша» в чемпионате Венгрии по футболу
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Встреча, которая прошла в Фельчуте, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ференцвароша» мячи забили Андерсон Эсити (18-я минута) и Райан Ммаэ (49-я). У «Академии Пушкаша» отличились Либор Козак (52-я минута) и Патрицио Стронати (56-я).

Команда Станислава Черчесова (53 очка) лидирует в турнирной таблице. «Академия Пушкаша» (46 очков) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова из-за ситуации на Украине.

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