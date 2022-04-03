Чалов с «Базелем» сыграл вничью с «Янг Бойз» в матче чемпионата Швейцарии
- Legion-Media
Игра, которая прошла на поле стадиона «Федайи Сан» в Мюллигене, завершилась со счётом 2:2.
В составе «Базеля» мячи забили Таулант Джака и Себастьяно Эспозито. У команды из Берна отличились Эдмилсон Фернандес и Уилфрид Канга.
Фёдор Чалов вышел на игру в стартовом составе. Российский форвард «Базеля» не отличился результативными действиями. Арендованный у московского ЦСКА футболист провёл на поле 71 минуту.
«Базель» (51 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Янг Бойз» (46) располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что пас Алексея Миранчука не помог «Аталанте» обыграть «Наполи».