Симон Фуркад рассказал, что подвергся травле после поддержки российских спортсменов

Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад рассказал, что после поддержки российских спортсменов подвергся травле в социальных сетях.

«Со вчерашнего дня мои социальные сети очень оживились. После интервью российским СМИ, где я заявил, что решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований контрпродуктивно, я получил сотни враждебных сообщений», — написал Фуркад в соцсетях.

Он пояснил, что не поддерживает правительство России и спецоперацию на Украине. Кроме того, он призвал не привлекать к этой теме его брата Мартена.

«Довольно легко увидеть, как международные спортивные федерации отстраняют российских спортсменов, но в то же время отдают соревнования странам, которые не уважают мир и права человека», — подчеркнул Симон Фуркад.

Напомим, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить его к вакс-кабине российской сборной.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Симон Фуркад показал всему миру, что не надо поддаваться русофобии.