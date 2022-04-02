Журова: Симон Фуркад показал всему миру, что не надо поддаваться русофобии

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.

«Фуркад сделал это из солидарности. Он демонстрирует: «Как я могу обвинять в чём-то людей, с которыми вместе выступал, которых уважаю и с которыми я дружу?» Так поступил бы любой нормальный человек. Пусть спортивные чиновники берут с него пример! Поступил благороднее и честнее, чем большинство из них. Настоящий мужик», — цитирует Журову Sport24.

Тем не менее она предполагает, что во Франции многие осудят слова Фуркада, хотя человек, по её мнению, просто посчитал своим долгом поддержать россиян.

«Фуркад продемонстрировал всему миру, что надо не поддаваться русофобии, а относиться ко всему этому с точки зрения честной игры. Сильнейшие российские спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях наравне со всеми остальными. Симон показал всему миру, что мы все люди, мы едины и должны по-человечески друг к другу относиться. Фуркад напомнил об историческом единении между Россией и Францией», — добавила Журова.

Напомим, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить его к вакс-кабине российской сборной.

Ранее олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов выразил мнение, что французский биатлонист Симон Фуркад обозначил мнение большинства адекватных атлетов, выступив против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.