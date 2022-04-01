Барнашов: Фуркад обозначил мнение большинства адекватных спортсменов

Олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов считает, что французский биатлонист Симон Фуркад обозначил мнение большинства адекватных атлетов, выступив против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Фуркад обозначил не только собственную точку зрения, но и мнение большинства адекватных спортсменов. Просто не каждый может набраться смелости высказаться и вступиться за Россию. А Симон уже завершил карьеру, поэтому терять ему нечего. И я уверен, что многие действующие атлеты думают так же и считают отстранение российских коллег полной дурью», — сказал Барнашов RT.

Ранее чемпион мира 2000 года Сергей Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов.