Барнашов: Фуркад обозначил мнение большинства адекватных спортсменов
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«Фуркад обозначил не только собственную точку зрения, но и мнение большинства адекватных спортсменов. Просто не каждый может набраться смелости высказаться и вступиться за Россию. А Симон уже завершил карьеру, поэтому терять ему нечего. И я уверен, что многие действующие атлеты думают так же и считают отстранение российских коллег полной дурью», — сказал Барнашов RT.
Ранее чемпион мира 2000 года Сергей Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов.