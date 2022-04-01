Барнашов: Фуркад обозначил мнение большинства адекватных спортсменов

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Олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов считает, что французский биатлонист Симон Фуркад обозначил мнение большинства адекватных атлетов, выступив против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Барнашов: Фуркад обозначил мнение большинства адекватных спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Bord

«Фуркад обозначил не только собственную точку зрения, но и мнение большинства адекватных спортсменов. Просто не каждый может набраться смелости высказаться и вступиться за Россию. А Симон уже завершил карьеру, поэтому терять ему нечего. И я уверен, что многие действующие атлеты думают так же и считают отстранение российских коллег полной дурью», — сказал Барнашов RT.

Ранее чемпион мира 2000 года Сергей Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов.

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