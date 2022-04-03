Лапорта считает, что «Барселона» поборется за чемпионство уже в этом сезоне

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Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказался о шансах команды в борьбе за чемпионский титул.
Лапорта считает, что «Барселона» поборется за чемпионство уже в этом сезоне
  • AP

«Я убеждён, что мы можем стать чемпионами. Более того, мы это сделаем! И я могу доказать это простыми аргументами: в последнем отрезке сезона мы стали очень сильны, команда начала работать в полную силу, у нас появился тренер, у которого есть чёткие идеи», — цитирует Лапорту AS.

Он также отметил, что с приходом Хави на должность главного тренера команда вернула свой стиль и восстановила свои ценности. 

«Мы должны обыграть «Севилью», и посмотрим, чего добьётся «Реал» в матче с «Сельтой», потому что эти встречи всегда непростые. Мы никого не хотим обидеть и уважаем своих соперников. Но нам предельно ясно, что для того, чтобы стремиться к победе в Примере, мы должны выигрывать матч за матчем», — заявил Лапорта.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 54 очка в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что польский нападающий Роберт Левандовски планирует перейти из «Баварии» в «Барселону» этим летом.

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