Sport.es: Левандовски планирует перейти из «Баварии» в «Барселону» этим летом

Нападающий «Баварии» поляк Роберт Левандовски планирует перейти в «Барселону» летом 2022 года.

Как сообщает Sport.es, польский форвард хочет покинуть мюнхенский клуб, его приоритетом является переход в «Барселону». По информации источника, Левандовски уже рассказал своему окружению, что собирается подписать контракт с каталонцами летом.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за «Баварию» 27 матчей, в которых забил 27 мячей и отметился одной результативной передачей.

Действующий контракт с немецким клубом истекает летом 2023 года. Однако клуб надеется договорится с поляком о продлении контракта.

Ранее Левандовски прокомментировал выход сборной Польши в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.