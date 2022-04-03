Гол и пас Наместникова помогли «Далласу» одолеть «Сан-Хосе» в НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и пас Наместникова помогли «Далласу» одолеть «Сан-Хосе» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Старз» шайбы забросили Владислав Наместников, Яни Хаканпяя, Йон Клингберг, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Кроме того, российские игроки команды Наместников и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.

У хозяев отличились Ник Бонино, Брент Бёрнс, Джон Леонард и Александр Хмелевски. 

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шаркс» находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль и передача Проворова не спасли «Филадельфия Флайерз» от проигрыша «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.

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