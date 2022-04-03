Дубль и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от проигрыша «Торонто» в НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от проигрыша «Торонто» в НХЛ
  • AP

Игра состоялась в Филадельфии и завершилась со счётом 3:6.

В составе хозяев дубль оформил россиянин Иван Проворов, который прервал свою 25-матчевую безголевую серию, а также шайбу с передачи Проворова забросил Кевин Хейз. У «Мэйпл Лифс» отличились Уэйн Симмондс, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль, Морган Райлли и Джон Таварес. 

«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» находятся на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Ивана Барбашёва помогла «Сент-Луис Блюз» победить «Калгари Флэймз» в матче НХЛ с 10-ю голами.

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