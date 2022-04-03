Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» победить «Калгари» в матче НХЛ с 10 голами

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«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» победить «Калгари» в матче НХЛ с 10 голами
  • globallookpress.com

Встреча состоялась в Калгари и завершилась в пользу гостей — 6:4.

В составе «Блюза» отличились Роберт Томас, Райан О'Райлли, Джастин Фолк, Натан Уокер, россиянин Иван Барбашёв и Брэндон Саад. Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич отметились результативными передачами. 

У хозяев шайбы забросили Бретт Ритчи, Джонни Годро, Ноа Ханифин и Диллон Дюбе. 

«Сент-Луиз» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Флэймз» находится на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» по буллитам уступил «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ, несмотря на три очка Никиты Кучерова.

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