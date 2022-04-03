«Тампа» по буллитам уступила «Монреалю» в матче НХЛ, несмотря на три очка Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение в серии буллитов от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:5 (Б). При этом хозяева после первого периода выигрывали 2:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, россиянин Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Причём Кучеров также отметился двумя результативным передачам. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд, Кори Шюнеман, Джош Андерсон и Ессе Юлёнен.

В серии буллитов сильнее оказались гости — решающий бросок выполнил Ник Судзуки.

Таким образом, «Монреаль» прервал свою трёхматчевую серию поражений и четырёхматчевуюную серию побед «Тампы».

«Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» находится на 16-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что российский форвард Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты Уалд» по количеству очков в одном сезоне НХЛ.