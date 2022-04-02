Изидор вывел «Локомотив» вперёд в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
На 85-й минуте Вильсон Изидор нанёс неотразимый дальний удар по воротам Александра Максименко.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).
Ранее сообщалось, что судья Игорь Федотов выразил мнение, что гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче с «Локомотивом» нельзя было отменять.