«Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

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«Лейпциг» одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги
  • AP
  • © Martin Meissner

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Лейпцига» дубль оформил Конрад Лаймер, который отличился на 21-й и 30-й минутах, а также забили Кристофер Нкунку на 57-й и Дани Ольмо на 86-й. Хозяева ответили только голом Дониэлла Малена на 84-й.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 48 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» (57) находится на второй позиции. 

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги.

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