«Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

«Лейпциг» одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Лейпцига» дубль оформил Конрад Лаймер, который отличился на 21-й и 30-й минутах, а также забили Кристофер Нкунку на 57-й и Дани Ольмо на 86-й. Хозяева ответили только голом Дониэлла Малена на 84-й.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 48 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» (57) находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги.