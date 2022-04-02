«Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги
- AP
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Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Лейпцига» дубль оформил Конрад Лаймер, который отличился на 21-й и 30-й минутах, а также забили Кристофер Нкунку на 57-й и Дани Ольмо на 86-й. Хозяева ответили только голом Дониэлла Малена на 84-й.
Подопечные Доменико Тедеско набрали 48 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» (57) находится на второй позиции.
Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги.