Дубль Бензема с пенальти принёс «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере
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Встреча прошла в Виго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе сливочных дублем отметился Карим Бензема, который отличился на 19-й и 69-й минутах. Причём оба мяча француз забил с пенальти, а на 64-й так же имел возможность реализовать 11-метровый, но вратарь отбил его удар. У хозяев единственный мяч забил Нолито.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 69 очков и укрепили своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (36) находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Эден Азар успешно перенёс операцию на правой ноге.