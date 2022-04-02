Дубль Бензема с пенальти принёс «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере

Мадридский «Реал» взял верх над «Сельтой» из Виго в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Виго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сливочных дублем отметился Карим Бензема, который отличился на 19-й и 69-й минутах. Причём оба мяча француз забил с пенальти, а на 64-й так же имел возможность реализовать 11-метровый, но вратарь отбил его удар. У хозяев единственный мяч забил Нолито.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 69 очков и укрепили своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (36) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Эден Азар успешно перенёс операцию на правой ноге.