Азар пропустит до четырёх недель после операции

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар успешно перенёс операцию на правой ноге.

31-летнему хавбеку сборной Бельгии удалили пластину для остеосинтеза правой малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба из столицы Испании.

Уточняется, что бельгиец приступил к восстановлению. Футболист пропустит до четырёх недель.

Азар в сезоне-2021/22 во всех турнирах в 22 матчах забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азар недоволен своим положением в «Реале».