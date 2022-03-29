Азар пропустит до четырёх недель после операции
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31-летнему хавбеку сборной Бельгии удалили пластину для остеосинтеза правой малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба из столицы Испании.
Уточняется, что бельгиец приступил к восстановлению. Футболист пропустит до четырёх недель.
Азар в сезоне-2021/22 во всех турнирах в 22 матчах забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Азар недоволен своим положением в «Реале».
Parte médico de Hazard. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2022