Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится, несмотря на снегопад
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Как сообщает в эфире «Матч ТВ» комментатор Тимур Журавель, арбитр Сергей Карасёв и делегат матча Александр Сафонов приняли решение, что игру надо проводить.
Изначально было запланировано, что матч состоится на «РЖД Арене» в Москве, а начнётся в 19:30 мск.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).
Ранее сообщалось, что «Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса игры с «Локомотивом».