Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится, несмотря на снегопад

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт, несмотря на сильный снегопад, из-за которого пришлось отложить время старта игры.

Как сообщает в эфире «Матч ТВ» комментатор Тимур Журавель, арбитр Сергей Карасёв и делегат матча Александр Сафонов приняли решение, что игру надо проводить.

Изначально было запланировано, что матч состоится на «РЖД Арене» в Москве, а начнётся в 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса игры с «Локомотивом».