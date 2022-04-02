«Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса игры с «Локомотивом»
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«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Изначально было запланировано, что матч состоится на «РЖД Арене» в Москве, а начнётся в 19:30 мск. В итоге из-за сильного снегопада решение о проведении игры будет принято в 20:00 мск.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказывается играть с «Локомотивом» из-за снегопада.