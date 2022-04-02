«Спартак» выступил с заявлением по поводу возможного переноса игры с «Локомотивом» 

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу возможного переноса матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Изначально было запланировано, что матч состоится на «РЖД Арене» в Москве, а начнётся в 19:30 мск. В итоге из-за сильного снегопада решение о проведении игры будет принято в 20:00 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказывается играть с «Локомотивом» из-за снегопада.