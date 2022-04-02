«Спартак» отказывается играть с «Локомотивом» из-за снегопада

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Московский «Спартак» выступает против проведения матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
«Спартак» отказывается играть с «Локомотивом» из-за снегопада
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Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Тимур Журавель. Причиной отказа красно-белых является сильный снегопад.

Изначально матч должен был начаться на «РЖД Арене» в Москве в 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что решение о проведении матча «Локомотив» — «Спартак» будет принято в 20:00 мск.

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