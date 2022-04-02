Судьба матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» до сих пор остаётся неизвестной.

Встреча должна пройти 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена», а её начало изначально было запланировано на 19:30 мск.

Однако из-за сильного снегопада решение о том, состоится ли игра, будет принимать судья Сергей Карасёв в 20:00 мск. На данный момент на поле всё ещё убирают снег.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли выразил мнение, что погодные условия сильно повлияют на ход матча с «Локомотивом».