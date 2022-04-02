Ваноли считает, что погодные условия сильно повлияют на ход матча с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о погодных условиях перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Ваноли считает, что погодные условия сильно повлияют на ход матча с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Такие погодные условия будут сильно влиять на ход матча. Мы должны сейчас посмотреть, в каком состоянии находится поле. У «Локо» сильное нападение, нам нужно думать об этом, но надеемся, что голы забьём мы», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что на игре не будет работать технология определения офсайда в связи с обильным снегопадом.

Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что голкипер Маринато Гилерме остался в запасе «Локомотива» на матч со «Спартаком».

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