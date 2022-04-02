Гилерме остался в запасе «Локомотива» на матч со «Спартаком»

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Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Гилерме остался в запасе «Локомотива» на матч со «Спартаком»
  • © Daniel Felipe Kutepov

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, с первых минут на поле появятся Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Марк Мампасси, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Сергей Бабкин, Алексис Бека-Бека, Джирано Керк, Вильсон Изидор, Ян Кухта. 

Восстановившийся от травмы вратарь красно-зелёных Маринато Гилерме остался в запасе.

Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что голкипер Александр Максименко включён в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом».

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