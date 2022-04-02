Максименко включён в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»

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Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Максименко включён в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/LaPresse

Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон.

Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что на матче «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды не будет офсайдных линий VAR.

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